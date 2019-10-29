Жителей Карелии ожидает короткая рабочая неделя

В связи с празднованием Дня народного единства выходные продлятся со 2 по 4 ноября.

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

"В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства предстоящие выходные продлятся у россиян три дня – со 2 по 4 ноября. Следующая рабочая неделя будет четырехдневой", –напомнили в ведомстве.

Жители Карелии вместе со всей страной будут отдыхать в понедельник, 4 ноября.

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.