Жителей Карелии ожидает короткая рабочая неделя

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В связи с празднованием Дня народного единства выходные продлятся со 2 по 4 ноября.
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
"В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства предстоящие выходные продлятся у россиян три дня – со 2 по 4 ноября. Следующая рабочая неделя будет четырехдневой", –напомнили в ведомстве.
Жители Карелии вместе со всей страной будут отдыхать в понедельник, 4 ноября.
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.
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