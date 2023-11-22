Жителей Карелии предупредили об опасных погодных условиях

На республику обрушилась непогода, местных жителей просят обходить шаткие строения и не заходить на мосты.
В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения предупредили о надвигающейся опасности.
Сегодня, 23 ноября, в юго-западных районах республики усилится южный и юго-восточный ветер до 15-18 м/с. Утром и днём ожидается сильный снег, в отдельных районах метель.
Местных жителей попросили воздержаться от поездок, обходить на улице шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, сооружений повышенного риска — мостов, линий электропередач, а также предметов, нависших над строениями.
Находящимся в дороге посоветовали двигаться по большим шоссе и дорогам, не отходить от машины за пределы видимости.
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