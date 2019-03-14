Жителей Карелии предупреждают об опасности птичьего гриппа

Сотрудники Россельхознадзора заговорили об опасности заражения птичьим гриппом в связи с весенней миграцией птиц.

Перелетные птицы в период весенней миграции (середина апреля – конец мая) могут способствовать переносу вируса птичьего гриппа, сообщают в ведомстве.

Владельцы подсобных и птицеводческих хозяйств должны соблюдать ветеринарно-санитарные правила и при любых подозрениях обращаться в управление Россельхознадзора.

Птичий грипп способен к массовому поголовью и широкому распространению.

Птицы могут заразиться аэрогенным путем и через воду. Распространителями болезни также могут быть грызуны, кошки и дикие птицы.

В 2018 году, по сообщению ведомства, на территории республики не были зафиксированы случаи заболевания птичьи гриппом.