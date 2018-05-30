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Новости. Общество
18:40, 30 Мая 2018

Жителей Карелии приглашают на бесплатные кукольные спектакли

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В вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко пройдет фестиваль детских кукольных театров "Kummakas".

Фестиваль состоится 2 июня в резиденции Талви Укко в поселке Чална Пржинского района. Организаторы обещают показать увлекательнейшие спектакли, которые порадуют всех от мала до велика. Будут работать детские игровые площадки и мастер-классы. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли кукловода.

Вход на все мероприятия фестиваля и спектакли свободный, а на экскурсии в Вотчине Талви Укко скидки 50% 

Программа фестиваля: 12.00 - Торжественное открытие; 13.00 – спектакль "Кукольная свадебка"; 14.00 - спектакль "Заячьи слезы"  (карельская народная сказка); 15.00 – спектакль "Голубая важенка" (карельская народная сказка).

В рамках Фестиваля работают детские игровые площадки: Ловкая, Творческая, Развеселая. Проводятся мастер-классы по изготовлению карельской куколки, кукольному актерскому мастерству, по приготовлению кейтенпира - традиционных карельских "пирогов для зятя". 

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