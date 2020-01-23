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Жителей Карелии приглашают на велогонку

Новости. Спорт
18:40, 23 Января 2020
фото: © Паблик "Онежский заезд"/ Кирилл Оськин
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Поиграть в карельские городки, потанцевать и стать участником велогонки "Онежский заезд" можно будет 8 февраля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 10.00 до 13.00 на набережной Онежского озера в рамках международного зимнего фестиваля "Гиперборея" будут организованы соревнования по карельской национальной игре "кюккя", зажигательные танцы от клуба "Лови момент", увлекательная военно-патриотическая игра и кросс-кантри "Онежский заезд".

На велосоревнования приглашаются участники в возрасте от 3-х лет и старше. В 10.00 стартуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, а в 12.00 – взрослые группы от 18 лет.

Всем спортсменам предстоит преодолеть дистанцию по лесопарковым тропам на время. Победители в своих категориях получат призы от спонсоров и партнёров мероприятия.

Регистрация на велогонку для детей и взрослых доступна по ссылке.

Более подробная информация – в группе "Велоспорт Карелия".

Ранее сообщалось, что скульптуры на Гиперборее в Петрозаводске создадут из искусственного снега.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-23 22:24:29
У большинства жителей Карелии не было в детстве игры "кюкка". Они не знают её и сейчас. Кто навязывает субкультуру, которая чужда народу?
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