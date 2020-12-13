Жителей Карелии приглашают принять участие в героико-патриотическом диктанте "МЧС России-30 лет во имя жизни"

МЧС России в честь своего 30-летнего юбилея проводит героико-патриотический диктант "МЧС России – 30 лет во имя жизни".

Диктант пройдет с 14 по 18 декабря.

Идея диктанта в том, чтобы рассказать об истории становления и сегодняшнем дне спасательного ведомства страны, о гуманитарных миссиях и об уникальных спасательных операциях.

Принять участие в диктанте может любой желающий.

Тестирование пройдет в онлайн-формате через официальный сайт Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

Перед началом теста участникам необходимо будет пройти регистрацию, после чего ответить на 55 вопросов.

Оценка результата будет складываться из числа правильных ответов. Победители и призеры диктанта будут награждены дипломами.