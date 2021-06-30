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Жителей Карелии приглашают принять участие в программе по благоустройству «Народный бюджет»

Новости. Общество
17:40, 01 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Карелии открыт прием заявок на конкурс «Народный бюджет», в рамках которого жители населенных пунктов самостоятельно предлагают инициативы по благоустройству территорий, сообщили в правительстве республики.

В конкурсе могут участвовать городские, сельские поселения и городские округа Карелии, в которых проживает от 900 до 50 000 человек. В рамках программы местные жители сами выбирают объекты для благоустройства и выбирают, на что необходимо потратить деньги. Принципиальное отличие «Народного бюджета» от той же программы поддержки местных инициатив — софинансирование со стороны людей не требуется, деньги в тот или иной проект благоустройства вложат региональные и муниципальные власти.

Заявку нужно направить в электронном виде на e-mail vilaeva.msu@mail.ru с темой «Народный бюджет 2021». Заявки принимаются до 16:00 7 июля.

Список необходимых документов можно найти на сайте Министерства национальной и региональной политики.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (814-2) 76-70-44.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-01 17:49:26
Ими надо просто править и не давать никакой инициативы, которая должна быть наказуема, - сказал осторожный кот.
Гость
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