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Новости. Общество
18:00, 23 Апреля 2018

Жителей Карелии приглашают пройти строем в "Бессмертном полку"

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Организаторы акции "Бессмертный полк" приглашают жителей Карелии принять в ней участие, сообщили в правительстве республики.

В 2018 году Республика Карелия отмечает 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Одним из центральных событий праздника традиционно станет прохождение потомков победителей в едином строю "Бессмертного полка".

На акцию "Бессмертный полк" можно прийти с фотографией своего родственника-фронтовика или специально изготовленным транспарантом с изображением и краткой информацией о нем.

В Петрозаводске построение "Бессмертного полка" будет проходить 9 мая на площади Ленина с 12.00. Движение колонны начнется в 12.30 и пройдет по маршруту: пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова.

Помогать в организации шествия будут более 60 волонтеров. Сейчас городской Центр молодежи совместно с волонтерами Победы продолжают набор добровольцев. Стать волонтером "Бессмертного полка" может любой житель Петрозаводска в возрасте от 14 лет, заполнивший анкету на сайте https://добровольцыроссии.рф/organizations/96998 до 1 мая 2018 года.

Набор ведется по направлениям: формирование колонны, живая цепь, навигация, волонтеры-медики, создание настроения. Справки по телефону: Городской Центр Молодежи 57-84-93; kmolodegi@yandex.ru. Специалисты: Екатерина 8911-433-65-27; Станислав 8953-534-08-06.

Четвертый год подряд в рамках "Бессмертного полка" проходит акция "Бессмертный полк "Радио России – Карелия", в рамках которой всем желающим предлагают рассказать в эфире о судьбе своих родственников, защищавших страну в годы Великой Отечественной. Редакция ждет истории по будням по телефону (8142)76-18-71.

Аудиофайлы можно прислать на электронную почту radiopolk@mail.ru.

Любой желающий уже сейчас может разместить информацию о своем родственнике-участнике Великой Отечественной войны, а также уточнить информацию о нем на всероссийских сайтах Бессмертного полка http://moypolk.ru/ и https://polkrf.ru/.

Для уточнения информации о своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, все жители Карелии могут обращаться в ГБУ РК "Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе". Адрес: ул. Герцена д.1. Прием по предварительной записи по телефону 76 00 93 (Екатерина). Звонить с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-23 21:12:02
Tatjana, ознакомьтесь со строевым уставом и займите свое место. Я портретов членов политбюро весьма натаскался в свое время под чутким руководством партии и не желаю, чтобы под благовидным предлогом очередные " патриоты " меня опять сгоняли в стадо. С уважением. Ветеран боевых действий Однозначно.
кир
2018-04-23 19:22:57
Считаю правильным и гениальным организовать такой флешмоб в стране нигилизма и отрицания наших ценностей. Это сродни крестному ходу в безбожной стране. Запад хрен добьётся у себя такого единства, а мы до сих пор являемся соборными и коллективными. Просто это вековой способ выживания.
prostor
2018-04-23 19:21:14
Не пойду пока не уберут весь Петрозаводск, я не на войне,
и не должен дышать грязью неубранных дорог и тротуаров Петрозаводска.
Karjalan
2018-04-23 18:29:29
В 2017 году было очень много желающих.
В этом году надо увеличить маршрут движения.
однозначно
2018-04-23 18:23:04
В цивилизованных странах не истерят по поводу Второй Мировой войны. Живут настоящим и обеспечивают себе будущее. Наша вата живет только прошлым. Кроме как ходить строем и жрать кашу из полевой кухни на большее не способна. И только Екатерина на ул. Герцена д.1 трудится не покладая рук на производстве - принимает граждан по предварительной записи в целях более качественного опатриачивания населения.
David
2018-04-23 21:37:03
однозначно, +100
Беня
2018-04-23 21:06:38
однозначно, думается специально для вашего брата надо организовать гей - парад, страна должна видеть свой арьергард, как бы ее при этом не мутило :)
Tatjana
2018-04-23 20:37:12
однозначно, Какая желчь и примитивность. Жаль Вас.
Гость
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