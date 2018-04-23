Жителей Карелии приглашают пройти строем в "Бессмертном полку"

Организаторы акции "Бессмертный полк" приглашают жителей Карелии принять в ней участие, сообщили в правительстве республики.

В 2018 году Республика Карелия отмечает 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Одним из центральных событий праздника традиционно станет прохождение потомков победителей в едином строю "Бессмертного полка".

На акцию "Бессмертный полк" можно прийти с фотографией своего родственника-фронтовика или специально изготовленным транспарантом с изображением и краткой информацией о нем.

В Петрозаводске построение "Бессмертного полка" будет проходить 9 мая на площади Ленина с 12.00. Движение колонны начнется в 12.30 и пройдет по маршруту: пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова.

Помогать в организации шествия будут более 60 волонтеров. Сейчас городской Центр молодежи совместно с волонтерами Победы продолжают набор добровольцев. Стать волонтером "Бессмертного полка" может любой житель Петрозаводска в возрасте от 14 лет, заполнивший анкету на сайте https://добровольцыроссии.рф/organizations/96998 до 1 мая 2018 года.

Набор ведется по направлениям: формирование колонны, живая цепь, навигация, волонтеры-медики, создание настроения. Справки по телефону: Городской Центр Молодежи 57-84-93; kmolodegi@yandex.ru. Специалисты: Екатерина 8911-433-65-27; Станислав 8953-534-08-06.

Четвертый год подряд в рамках "Бессмертного полка" проходит акция "Бессмертный полк "Радио России – Карелия", в рамках которой всем желающим предлагают рассказать в эфире о судьбе своих родственников, защищавших страну в годы Великой Отечественной. Редакция ждет истории по будням по телефону (8142)76-18-71.

Аудиофайлы можно прислать на электронную почту radiopolk@mail.ru.

Любой желающий уже сейчас может разместить информацию о своем родственнике-участнике Великой Отечественной войны, а также уточнить информацию о нем на всероссийских сайтах Бессмертного полка http://moypolk.ru/ и https://polkrf.ru/.

Для уточнения информации о своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, все жители Карелии могут обращаться в ГБУ РК "Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе". Адрес: ул. Герцена д.1. Прием по предварительной записи по телефону 76 00 93 (Екатерина). Звонить с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.