Жителей Карелии приглашают проверить знания о народах России

Большой этнографический диктант в этом году пройдет с 3 по 8 ноября, сообщили в правительстве Карелии.

С 3 по 8 ноября в Карелии пройдет большой этнографический диктант. Он призван привлечь внимание жителей России к истории, культуре и традициям народов. Ответить на вопросы можно также в онлайн-формате.



В прошлом году акцию поддержали около трех тысяч участников из нашей республики. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 вопросов, общих для всей страны. Для участников старше 16 лет − из 20 общих и 10 уникальных для жителей Карелии вопросов.



Желающих написать диктант офлайн приглашают 3 ноября в Дом дружбы народов Карелии, Петрозаводск, Германа Титова, 3. Начало диктанта − 11.00. Ответить на вопросы онлайн можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции.



Подробная информация о диктанте размещена также в паблике в соцсети «ВКонтакте», где, в частности, можно выиграть призы.