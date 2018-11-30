Жителей Карелии приглашают за новогодним настроением в театр

Накануне Нового года Музыкальный театр республики даст более 30 представлений для детей и взрослых.

Девять представлений традиционного "Щелкунчика", рождественские гала-концерты оперы и балета, детские музыкальные спектакли "По щучьему велению", "Хрустальная туфелька", "Черная курица", "Морозко", новогодний бал с опереттой Штрауса "Летучая мышь", вечерние январские концерты ведущих солистов – всего в канун праздников театр даст более 30 представлений. 13 декабря в театре зажгутся огни рождественской елки – непременного атрибута многих праздничных фото петрозаводчан и гостей города. А закончится театральный новый год 13 января традиционным ночным спектаклем.

К повышению зрительского интереса в канун новогодних праздников театр, как всегда, начинает готовится заранее и стремится предъявить публике новинки. В этом году вся труппа театра уже работает над представлением знаменитых "Половецких плясок" из оперы Бородина "Князь Игорь" - главным музыкальным подарком этого года. Эти изумительные по красоте, красочные сцены в сопровождении хора, солистов и симфонического оркестра - признанный шедевр жанра. На сцене Музыкального театра Карелии "Половецкие пляски" будут исполнены впервые. Постановку готовит Кирилл Симонов. Дирижер – Михаил Синькевич. Представление ждет публику 16 и 18 декабря на рождественских гала-концертах.

Продажа билетов на новогодние спектакли уже идет полным ходом, свободных мест в зрительном зале остается все меньше. С новогодней афишей театра можно познакомиться здесь.