Жителей Карелии призывают вступить в "Бузину"

Общественная организация помогает в проведении мероприятий и охране общественного порядка на территории Петрозаводска, сообщили в городской администрации.

Для обеспечения охраны общественного порядка на территории карельской столицы, помимо правоохранительных органов, часто привлекаются добровольные народные дружины.



Одно из таких объединений – ДНД "Бузина". Организация включена в региональный реестр МВД по Республике Карелия и оказывает помощь в проведении различных городских мероприятий.

Сейчас численность дружины составляет девять человек.



Добровольцы приглашают в свою команду горожан.

Подробнее о деятельности общественной организации и требованиях к кандидатам можно узнать у специалистов управления по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводска по телефону 78-01-11.