Жителей Карелии призывают вступить в "Бузину"

Общественная организация помогает в проведении мероприятий и охране общественного порядка на территории Петрозаводска, сообщили в городской администрации.
Для обеспечения охраны общественного порядка на территории карельской столицы, помимо правоохранительных органов, часто привлекаются добровольные народные дружины.
Одно из таких объединений – ДНД "Бузина". Организация включена в региональный реестр МВД по Республике Карелия и оказывает помощь в проведении различных городских мероприятий.
Сейчас численность дружины составляет девять человек.
Добровольцы приглашают в свою команду горожан.
Подробнее о деятельности общественной организации и требованиях к кандидатам можно узнать у специалистов управления по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводска по телефону 78-01-11.
Комментарии