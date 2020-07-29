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Жителей Карелии призывают вступить в "Бузину"

Новости. Общество
17:40, 29 Июля 2020
фото: © паблик "Добровольная народная дружина "Бузина"
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Общественная организация помогает в проведении мероприятий и охране общественного порядка на территории Петрозаводска, сообщили в городской администрации.

Для обеспечения охраны общественного порядка на территории карельской столицы, помимо правоохранительных органов, часто привлекаются добровольные народные дружины.

Одно из таких объединений – ДНД "Бузина". Организация включена в региональный реестр МВД по Республике Карелия и оказывает помощь в проведении различных городских мероприятий.

Сейчас численность дружины составляет девять человек.

Добровольцы приглашают в свою команду горожан.

Подробнее о деятельности общественной организации и требованиях к кандидатам можно узнать у специалистов управления по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводска по телефону 78-01-11.

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Комментарии

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amez
2020-07-29 19:12:57
Бузина от слова Бузить? Ну, тогда лучше бы так и назвались: "НеБузи"
drug
2020-07-29 18:07:56
Вроде бы хорошо, но кого они защищать будут.
Народ от власти или власть от народа.
Борис разьясни.....
новый
2020-07-29 18:02:18
Навальнят и либерашек научат родину любить :)
Гость
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