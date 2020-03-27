Жителей Карелии проконсультируют по вопросам пенсии

"Горячая линия" по вопросам назначения и перерасчета пенсий состоится 31 марта, сообщили в пресс-службе ОПФР по Карелии.

Во вторник отделение Пенсионного фонда в Карелии проводит еженедельную тематическую "горячую линию" по вопросам назначения и перерасчета пенсии.

На вопросы граждан ответит начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Юлия Анатольевна Костина.

Звонить можно с 11.00 до 13.00 по телефону: (814-2) 79-55-00.

Напомним, подсчитаны размеры пенсионных выплат в Карелии после повышения.