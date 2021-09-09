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Жителей Карелии просят помочь отправить на море детей-сирот

Новости. Общество
11:50, 12 Сентября 2021
фото: pixabay

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Благотворительный фонд «Доброе сердце» обратился к жителям Карелии с просьбой помочь отправить отдохнуть на море двух детей, оставшихся без попечения родителей.

Об этом сообщается на странице Фонда Вконтакте. 

Помощь требуется Николаю и Ульяне.

Жители Карелии могут подарить им возможность искупаться в море, которое они видели лишь на картинке.

«Пусть всего на недельку, но сменить ту обстановку, в которой они вынуждены находиться не по своей воле. Они очень ждут, надеяться и верят! Верят в нас с вами! Давайте вместе подарим им эту возможность! Любая сумма перечисленная Вами это огромный вклад в большое и доброе дело!», — говорится в обращении.

Реквизиты для перечисления денег опубликованы на странице Фонда Вконтакте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-09-12 14:50:37
А что, государство, принявшее закон "подлецов" имени Димы Яковлева, уже не в состоянии даже перед выборами выделить денег на поездку к морю двух сирот? Пусть депутат Пивненко вместо пустого трепа отслюнявит 10% со своей депутатской зарплаты.
Театраловед
2021-09-12 12:15:58
яблочнутые помогут всенепременно. Кисточками, краской и бумагой для плакатиков.
Гость
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