Жителей Карелии просят помочь отправить на море детей-сирот

Благотворительный фонд «Доброе сердце» обратился к жителям Карелии с просьбой помочь отправить отдохнуть на море двух детей, оставшихся без попечения родителей.

Об этом сообщается на странице Фонда Вконтакте.

Помощь требуется Николаю и Ульяне.

Жители Карелии могут подарить им возможность искупаться в море, которое они видели лишь на картинке.

«Пусть всего на недельку, но сменить ту обстановку, в которой они вынуждены находиться не по своей воле. Они очень ждут, надеяться и верят! Верят в нас с вами! Давайте вместе подарим им эту возможность! Любая сумма перечисленная Вами это огромный вклад в большое и доброе дело!», — говорится в обращении.

Реквизиты для перечисления денег опубликованы на странице Фонда Вконтакте.