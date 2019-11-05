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Новости. Общество
18:20, 05 Ноября 2019
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Жителей Карелии просят вступить в регистр доноров костного мозга

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В ноябре акции по набору доноров пройдут в Петрозаводске и Костомукше, сообщили в Минздраве Карелии.

Жители других населенных пунктов могут вступить в регистр дистанционно, посредством почты. Также запланированы лекции и информационные акции о донорстве костного мозга.   

Для донора сдача клеток безопасна. Перед сдачей клеток костного мозга донора многократно обследуют, и если есть риск индивидуальных осложнений для донора, процедуру взятия клеток отменяют.

В петрозаводской школе №43 с 1 по 3 ноября в рамках турнира по волейболу среди смешанных команд "Открытие сезона 2019-2020" волонтеры расскажут о регистре и донорстве. 

Вступить в регистр доноров в ноябре можно:

- в  Петрозаводске на ул. Кирова, 38а ( 7, 21 и 27 ноября с 11.00 до 14.00,  16 и 30 ноября – 13.00-16.00);
- в Костомукше 5 ноября с 15.00 до 19.00 в Центре культурного развития "Среда" на ул. Надежды, 5.

Жители других населенных пунктов могут вступить в регистр дистанционно, заполнив анкету на сайте и затем получив документы и палочки для забора мазков почтой.

Ранее петрозаводчанин стал донором костного мозга для ребенка из Франции.

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