Жителей Карелии с высокими моральными качествами ждут на службе в ОМОН

В ОМОН «Илвес» открыт конкурсный набор для прохождения службы, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Для прохождения службы приглашаются мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествами, прошедшие службу в вооруженных силах Российской Федерации.

Кандидаты должны иметь гражданство России, образование не ниже полного среднего (11 классов). Также у будущих бойцов не должно быть судимостей и грубых административных правонарушений.

Кандидатам, которые успешно пройдут испытания, гарантируют регулярные занятия по физической и огневой подготовке, страхование жизни и здоровья, льготное исчисление стажа службы, а также другие социальные льготы и гарантии.

Бойцы также смогут бесплатно обучаться в вузах системы федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России, получать надбавки за службу и повышать звание.

По вопросам приема на службу можно обратиться по телефону: 77-14-71