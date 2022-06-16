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Жителей Карелии с высокими моральными качествами ждут на службе в ОМОН

Новости. Общество
18:00, 22 Июня 2022
фото: © Николай Хижняк / РИА Новости

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В ОМОН «Илвес» открыт конкурсный набор для прохождения службы, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Для прохождения службы приглашаются мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествами, прошедшие службу в вооруженных силах Российской Федерации.

Кандидаты должны иметь гражданство России, образование не ниже полного среднего (11 классов). Также у будущих бойцов не должно быть судимостей и грубых административных правонарушений.

Кандидатам, которые успешно пройдут испытания, гарантируют регулярные занятия по физической и огневой подготовке, страхование жизни и здоровья, льготное исчисление стажа службы, а также другие социальные льготы и гарантии.

Бойцы также смогут бесплатно обучаться в вузах системы федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России, получать надбавки за службу и повышать звание.

По вопросам приема на службу можно обратиться по телефону: 77-14-71

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