Жителей Карелии с высокими моральными качествами ждут на службе в ОМОН

В ОМОН «Илвес» открыт конкурсный набор для прохождения службы, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
Для прохождения службы приглашаются мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествами, прошедшие службу в вооруженных силах Российской Федерации.
Кандидаты должны иметь гражданство России, образование не ниже полного среднего (11 классов). Также у будущих бойцов не должно быть судимостей и грубых административных правонарушений.
Кандидатам, которые успешно пройдут испытания, гарантируют регулярные занятия по физической и огневой подготовке, страхование жизни и здоровья, льготное исчисление стажа службы, а также другие социальные льготы и гарантии.
Бойцы также смогут бесплатно обучаться в вузах системы федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России, получать надбавки за службу и повышать звание.
По вопросам приема на службу можно обратиться по телефону: 77-14-71
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