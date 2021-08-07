Жителей Карелии ждет облачный понедельник

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на понедельник, девятое августа.

В понедельник, девятого августа, в Карелии будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +11, +16°С, на севере местами до +6°С, днем +15, +20°С, местами до +24°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление существенно не изменится.