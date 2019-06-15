Жителей Карелии ждет теплое воскресенье

О погоде на 16 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Как сообщает Карельский ЦГМС, в воскресенье, 16 июня, в районах республики ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +7, +12 градусов, местами на востоке до +4 градусов. Температура воздуха днем: + 20, +25 градусов, местами +15, +20 градусов.

В Петрозаводске ожидается также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +10, +12 градусов. Температура воздуха днем: +22, +24 градуса.