Жителей Карелии ждет теплое воскресенье

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О погоде на 16 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
Как сообщает Карельский ЦГМС, в воскресенье, 16 июня, в районах республики ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью: +7, +12 градусов, местами на востоке до +4 градусов. Температура воздуха днем: + 20, +25 градусов, местами +15, +20 градусов.
В Петрозаводске ожидается также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный.
Температура воздуха ночью: +10, +12 градусов. Температура воздуха днем: +22, +24 градуса.
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