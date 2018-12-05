Жителей Карелии зовут в народные контролеры

Установив мобильное приложение "Народный контроль", каждый пользователь может стать активистом и даже экспертом Народного фронта.

На съезде Общероссийского народного фронта, который прошел на минувшей неделе в Москве, было представлено разработанное в ОНФ мобильное приложение "Народный контроль". Каждый житель страны с помощью данного приложения может принять непосредственное участие в общественной работе. Технологическая новинка позволит проследить, как выполняется "майский указ" главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов.

Новое приложение "Народный контроль" скачали уже более 10 тыс. человек. Из них 5760 – получили статус эксперта и прошли соответствующую регистрацию, сообщается на сайте ОНФ.

На первом, тестовом этапе работы приложения будут проводиться народные опросы по темам 12 площадок ОНФ, соответствующих основным направлениям нового "майского указа". В первом из них приняли участие уже почти 4 тыс. пользователей. Он посвящен здоровому образу жизни – что такое ЗОЖ, что мешает его соблюдать и какие условия нужно создавать для того, чтобы люди стали его приверженцами.

В декабре текущего года планируется собрать предложения граждан по совершенствованию системы защиты прав пациентов, а в феврале 2019 года – по развитию санаторно-курортной отрасли. На март, июль и октябрь следующего года запланированы рейды по аптекам, чтобы проверить наличие льготных лекарств. А каждые полгода – рейды по медорганизациям в малых населенных пунктах, чтобы оценить, становится ли медпомощь доступнее для жителей.

Представители ОНФ в Карелии имели возможность познакомиться с мобильным приложением на съезде Народного фронта, основным вопросом которого стали приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента. Активисты, эксперты ОНФ приехали в Москву уже с конкретными предложениями, поскольку в преддверии съезда общественники по всей стране провели обсуждения наиболее эффективных форматов народного контроля за выполнением "суперуказа" по приоритетным для жителей регионов вопросам. В результате участникам съезда удалось создать "дорожную карту" народного контроля, определив механизм и эффективные инструменты реализации 12 национальных проектов "майского указа".

"Карта станет планом работы Движения на ближайшие годы по приоритетным направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. И мне приятно, что коллег не оставила равнодушной судьба Успенской церкви, которую Карелия потеряла из-за пожара в августе 2018 года. Наши предложения по сохранению объектов деревянного зодчества вошли в план работы Народного фронта. Мониторинг состояния памятников деревянного зодчества и исторической деревянной застройки на территориях населенных пунктов пройдет по всей стране", - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.