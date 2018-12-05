Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:20, 05 Декабря 2018
фото: ОНФ

Жителей Карелии зовут в народные контролеры

Загрузка...

Установив мобильное приложение "Народный контроль", каждый пользователь может стать активистом и даже экспертом Народного фронта.

На съезде Общероссийского народного фронта, который прошел на минувшей неделе в Москве, было представлено разработанное в ОНФ мобильное приложение "Народный контроль". Каждый житель страны с помощью данного приложения может принять непосредственное участие в общественной работе. Технологическая новинка позволит проследить, как выполняется "майский указ" главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов.

Новое приложение "Народный контроль" скачали уже более 10 тыс. человек. Из них 5760 – получили статус эксперта и прошли соответствующую регистрацию, сообщается на сайте ОНФ.

На первом, тестовом этапе работы приложения будут проводиться народные опросы по темам 12 площадок ОНФ, соответствующих основным направлениям нового "майского указа". В первом из них приняли участие уже почти 4 тыс. пользователей. Он посвящен здоровому образу жизни – что такое ЗОЖ, что мешает его соблюдать и какие условия нужно создавать для того, чтобы люди стали его приверженцами.

В декабре текущего года планируется собрать предложения граждан по совершенствованию системы защиты прав пациентов, а в феврале 2019 года – по развитию санаторно-курортной отрасли. На март, июль и октябрь следующего года запланированы рейды по аптекам, чтобы проверить наличие льготных лекарств. А каждые полгода – рейды по медорганизациям в малых населенных пунктах, чтобы оценить, становится ли медпомощь доступнее для жителей.

Представители ОНФ в Карелии имели возможность познакомиться с мобильным приложением на съезде Народного фронта, основным вопросом которого стали приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента. Активисты, эксперты ОНФ приехали в Москву уже с конкретными предложениями, поскольку в преддверии съезда общественники по всей стране провели обсуждения наиболее эффективных форматов народного контроля за выполнением "суперуказа" по приоритетным для жителей регионов вопросам. В результате участникам съезда удалось создать "дорожную карту" народного контроля, определив механизм и эффективные инструменты реализации 12 национальных проектов "майского указа".

"Карта станет планом работы Движения на ближайшие годы по приоритетным направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. И мне приятно, что коллег не оставила равнодушной судьба Успенской церкви, которую Карелия потеряла из-за пожара в августе 2018 года. Наши предложения по сохранению объектов деревянного зодчества вошли в план работы Народного фронта. Мониторинг состояния памятников деревянного зодчества и исторической деревянной застройки на территориях населенных пунктов пройдет по всей стране", - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2018-12-05 08:36:05
Одни контролёры кругом , только работать негде и некому .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
28.11.2018, 06:40
ГИБДД оштрафовала на 100 тысяч рублей участников кортежа, нагло проехавших по Петрозаводску
28.11.2018, 11:22
Родственники не могут получить тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска
29.11.2018, 19:10
Дмитрий Шепелев нашел замену Фриске

Аналитика

04.12.2018 10:51
Обществоведение
Суоярви в дерьме 4
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
"Первый трактор пустим – это политика" 8
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 4
30.11.2018 13:03
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 4
28.11.2018 13:52
Вся аналитика

Чтиво

04.12.2018 16:05
Личное мнение
Не в коня корм 6
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
Катаракта у всех впереди. Что делать?
30.11.2018 14:54
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

"STARПерцы" провели эфир из Петрозаводска на всю страну
Новое
Сегодня 10:46
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»