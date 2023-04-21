Жителей одного из районов Карелии проверят на заболеваемость туберкулезом

В Сегежском районе работает мобильный флюорограф, сообщили в Минздраве Карелии.
Для обследования жителей Сегежского района специалистами республиканского противотуберкулезного диспансера в поселках работает передвижной флюорографический кабинет.
Мобильный флюорограф уже побывал в Поповом Пороге и Валдае. Сегодня он работает в поселке Полга, 9 июня - в Черном Пороге, 10 июня - в поселке Идель.
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