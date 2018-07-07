Жителей Петрозаводска приглашают на митинг против "грабительской" пенсионной реформы

Коммунисты Карелии проводят сегодня на Студенческом бульваре акцию против повышения пенсионного возраста.

"Даже если вы не разделяете идеологию КПРФ и вам далеки наши взгляды, это не повод отказаться от участия в акции протеста. Новой реформой власть фактически лишает пенсии миллионы граждан России, и если мы не выйдем на улицы и не скажем решительное "Нет!" отмене пенсий, ничто не помешает принятию людоедского закона. По опыту мы знаем - они боятся только голоса улицы. И сегодня у нас есть возможность сказать свое слово", - пишут организаторы митинга в паблике "КПРФ в Карелии".

Петрозаводчан ждут в 12 часов на Студенческом бульваре (напротив университета у фонтана "Молекула") .

"Приходите сами и приводите своих родных, друзей, знакомых. Настал тот момент, когда ограбить хотят всех - пенсионная реформа ударит по людям разных возрастов и профессий, которые просто не доживут до пенсии. Мы должны это остановить!", - обращаются коммунисты Карелии к жителям Петрозаводска.