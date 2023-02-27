Жителей Петрозаводска приглашают на семейный спортивный праздник в Губернаторском саду

Самые активные семьи получат подарки, обещают в администрации столицы Карелии.

В субботу, 4 марта, на ледовой площадке в Губернаторском саду состоится семейный спортивный праздник «На старт, внимание – весна!». Начало в 12.00, сообщили в мэрии Петрозаводска.



В программе мероприятия – показательные выступления фигуристов – воспитанников спортивной школы №6, мастер-класс по забрасыванию шайбы в ворота, клоуны, полоса препятствий от скаутов, семейные эстафеты с перетягиванием каната, гонками на ватрушках, прыжками в мешках.



Самые активные семьи получат подарки.