Жителей Петрозаводска приглашают пробежать «Километр здоровья»

В городском парке Ямка 1 июля состоится фестиваль бега.

В первые день июля в Петрозаводске пройдет традиционная акция «Километр здоровья». Присоединиться к фестивалю бега приглашают активных горожан. Регистрация на участие завершится завтра, 30 июня, в 16 часов, сообщили в мэрии города.

В связи с противоэпидемиологическими ограничениями акция пройдёт в формате открытой тренировки от Спортивной школы олимпийского резерва №3. Предварительно старты запланированы на разное время: в 17.00 на дистанцию 500 метров и в 19.00 – на километр. Выдача номеров начнётся с 16.00 на центральной площадке парка (возле лестничных спусков от сквера «Вечный Огонь»).

Подробную информацию можно найти на официальной странице фестиваля.