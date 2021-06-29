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Жителей Петрозаводска приглашают пробежать «Километр здоровья»

Новости. Спорт
18:40, 29 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

В городском парке Ямка 1 июля состоится фестиваль бега.

В первые день июля в Петрозаводске пройдет традиционная акция «Километр здоровья». Присоединиться к фестивалю бега приглашают активных горожан. Регистрация на участие завершится завтра, 30 июня, в 16 часов, сообщили в мэрии города.

В связи с противоэпидемиологическими ограничениями акция пройдёт в формате открытой тренировки от Спортивной школы олимпийского резерва №3. Предварительно старты запланированы на разное время: в 17.00 на дистанцию 500 метров и в 19.00 – на километр. Выдача номеров начнётся с 16.00 на центральной площадке парка (возле лестничных спусков от сквера «Вечный Огонь»).

Подробную информацию можно найти на официальной странице фестиваля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор
2021-06-29 19:38:35
Запрет на массовые мероприятия в этом случае не действует??? Маразм какой -то!!!
Сергей
2021-06-29 18:57:50
Идиоты из власти никак не угомонятся , достали умалишОнные править Россией .
Лана Текучева
2021-06-29 18:48:52
А как же третья волна ковидлы? :)
Сергей
2021-06-29 19:19:36
Лана Текучева, чем думает губернатор или не думает ничем совсем не понятно .
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