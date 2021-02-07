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Жителей Петрозаводска приглашают сдать нормы ГТО

Новости. Общество
17:20, 08 Февраля 2021
фото: живуспортом.рф
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Петрозаводчан призывают поддержать движение ГТО и внести в свои планы сдачу нормативов Всероссийского комплекса по гимнастике и лёгкой атлетике, сообщили в администрации города.

Всех желающих ждут 11,18, 25 февраля на городском стадионе "Юность". Будут приниматься отжимание, подтягивание, прыжок в длину с места, подъём туловища из положения лёжа, наклон вперёд из положения стоя. Сдача нормативов по гимнастике начинается в 15.30.

А 21 и 28 февраля с 12.00 до 14.00 в манеже Петрозаводского государственного университета (ул. Герцена, 31Б) проведут тестирование по лёгкой атлетике.

"Не забывайте о необходимости предварительной записи. Сделать это можно, позвонив по номеру тел. 77-99-60, в сообщениях группы "ГТО Петрозаводск" или в комментариях", - отмечают организаторы.

Специалисты Центра тестирования просят указывать ФИО, ступень и нормативы, которые планируются к сдаче.

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