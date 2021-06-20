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Жителей Петрозаводска приглашают в 4 утра зажечь свечи памяти у Вечного огня

Новости. Общество
12:00, 21 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Всероссийская акция «Свеча Памяти» пройдет 22 июня у Мемориального комплекса братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы, сообщили в Минобразования Карелии.

В День 80-тилетия начала Великой Отечественной войны Петрозаводск присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти». Жителей и гостей города приглашают принять участие в церемония возложения цветов и зажжение свечей и лампад в память о трагических событиях войны.

Акция состоится 22 июня в 4 часа утра у Вечного огня.

Ранее сообщалось, в День памяти и скорби, 22 июня, в столице Карелии можно будет увидеть световое представление над стелой «Город воинской славы».

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Комментарии

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елпидифор
2021-06-21 13:59:42
Я понимаю тех, кто по зову сердца приходил в 4 утра почтить память погибших. Но световое шоу у новоявленной стелы в 24.00 (почему именно в это время?) ради того, чтобы его на несколько секунд записали для общего действа - это неуважение к памяти павших.
однозначно
2021-06-21 12:04:30
слабунова придет ?
Гость
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