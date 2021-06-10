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Световое представление устроят над стелой воинской славы в Петрозаводске

Новости. Общество
06:40, 11 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

В день памяти и скорби, 22 июня, в столице Карелии можно будет увидеть световое представление над стелой «Город воинской славы», сообщили в администрации города.

В памятную дату, ознаменовавшую начало Великой Отечественной войны, в 58 городах России пройдёт патриотическая акция «Лучи Победы». В этом году к акции присоединится Петрозаводск. В полночь с 21 на 22 июня над стелой «Город воинской славы» в небо взметнутся яркие лучи.

Световое представление будет снято на видео и отправлено в Москву для подготовки общего сюжета.

«Лучи Победы» станут традиционными, наряду с общероссийскими акциями «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти». В этом году 22 июня исполнится 80 лет со дня, когда фашистская Германия напала на Советский Союз.

В годы Великой Отечественной войны лучи в ночном небе могли означать только одно - опасность вражеского налёта. После Победы, отмечают инициаторы акции, лучи превратились в знак памяти о павших героях, в символ продолжающейся жизни. Впервые прожекторы осветили ночное небо над Москвой 24 июня 1945 года.

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