Жителей Петрозаводска приглашают возродить старую традицию на берегу Онего

В самом центре карельской столицы подготовили лыжню.

Вдоль набережной Онежского озера подготовили лыжню. Об этом рассказали в Минспорта Карелии.

Также там отметили, что традициям катания на лыжах на берегу Онего много лет. В частности, на архивном фото горожане в 1979 году катаются на лыжах в створе улицы Титова.

Ранее стало известно, что 10 и 11 января на «Кургане» пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам.