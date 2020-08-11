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Жителей Петрозаводска приглашают завтра сдать нормы ГТО

Новости. Общество
15:49, 12 Августа 2020
фото: живуспортом.рф
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На стадионе "Юность" 13 августа можно сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, сообщили в администрации столицы Карелии.

Тестирование будет проводиться в дисциплинах:

- бег на 30 м, 60 м, 100 м, челночный бег, бег на 1000 м,1500 м, 2000 м, 3000 м и кроссы;

- метание мяча, метание спортивного снаряда;

- прыжок в длину.

Участие в мероприятии возможно только по предварительной записи через группу "ГТО Петрозаводск" или по телефону: 77-99-60.

На место проведения тестирования ВФСК ГТО нужно прийти за 20 минут до его начала – для получения номера и индивидуальной разминки. С собой необходимо взять маску, на стадионе - соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, муниципальный центр тестирования начал работать  на стадионе "Юность" после перерыва из-за коронавируса в конце июня.

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