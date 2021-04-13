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Жителей Петрозаводска призвали подписать обращение о запрете повышения цен в «маршрутках»

Новости. Общество
07:25, 14 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Недовольные повышением цен в маршрутных автобусах жители Петрозаводска получили возможность высказать свое мнение через социальную сеть.

Ссылка на петицию против подорожания проезда опубликована на странице группы "Сплетни Петрозаводска" Вконтакте.

"Внешнее и внутреннее убранство транспорта оставляет желать лучшего, автобусы не ходят по расписанию, а также имеются проблемы с терминалами/оплатой проезда…Просим Федеральную антимонопольную службу провести тщательную проверку и по примеру Краснодара запретить повышение цен", - говорится в тексте обращения.

Как сообщалось ранее, владельцы "маршруток" с 10 апреля подняли цены на проезд до 37 рублей.

Администрация Петрозаводска направила заявление в карельское Управления Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверку обоснованности роста цен.

 

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Комментарии

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наташка
2021-04-14 09:13:20
Фукусятина какая-то
Изя
2021-04-14 09:10:19
Людивылохи , дело то не в маршутчиках . на цены на бензин и прочее посмотрите :)
David .
2021-04-14 09:43:04
Изя, это говно на газе передвигается
Изя
2021-04-14 09:51:31
David ., не всё гавно , есть и на бензине )))
Generalus87
2021-04-14 07:40:38
Маршрутчики с этим обращением в туалет сходят
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