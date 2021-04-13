Жителей Петрозаводска призвали подписать обращение о запрете повышения цен в «маршрутках»

Недовольные повышением цен в маршрутных автобусах жители Петрозаводска получили возможность высказать свое мнение через социальную сеть.

Ссылка на петицию против подорожания проезда опубликована на странице группы "Сплетни Петрозаводска" Вконтакте.

"Внешнее и внутреннее убранство транспорта оставляет желать лучшего, автобусы не ходят по расписанию, а также имеются проблемы с терминалами/оплатой проезда…Просим Федеральную антимонопольную службу провести тщательную проверку и по примеру Краснодара запретить повышение цен", - говорится в тексте обращения.

Как сообщалось ранее, владельцы "маршруток" с 10 апреля подняли цены на проезд до 37 рублей.

Администрация Петрозаводска направила заявление в карельское Управления Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверку обоснованности роста цен.