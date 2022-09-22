Жителей Петрозаводска просят помочь накормить и одеть бездомных

Социальный центр «Попечение» открывает сезон кормления бездомных.

Социальный центр открывает с 25 сентября сезон кормления бездомных и в связи с этим обращается за помощью к горожанам.

Как пишут в официальном паблике Центра, очень нужны мясные консервы, сладости и печенье, чай в пакетиках, сахар, одноразовая посуда (глубокие тарелки, чашки, большие ложки). Так же необходима мужская тёплая одежда - кофты, свитера, бадлоны, куртки, трусы, носки - и обувь от 41 размера.

«Очень надеемся на вашу помощь и ждём по адресу - Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины. Ежедневно с 10 до 13», - говорится в сообщении.