Жителей Петрозаводска просят принять участие в онлайн-опросе о деятельности Петросовета

Горожанам предлагают принять участие в социологическом опросе по эффективности деятельности Петрозаводского городского Совета.

Народные избранники из Петросовета обратились к петрозаводчанам с просьбой оценить их деятельность.

«Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и выберите варианты ответов. Также есть возможность дописать свой ответ в свободной строке», — пишет Петросовет.

Пройти опрос можно по ссылке.

Данные, полученные в ходе социологического исследования, будут использованы в дальнейшей деятельности Петрозаводского городского Совета и поспособствуют повышению эффективности работы Петросовета.

Депутаты горсовета заранее благодарят всех за участие в опросе.