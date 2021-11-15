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Жителей Петрозаводска просят принять участие в онлайн-опросе о деятельности Петросовета

Новости. Общество
17:20, 21 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Горожанам предлагают принять участие в социологическом опросе по эффективности деятельности Петрозаводского городского Совета.

Народные избранники из Петросовета обратились к петрозаводчанам с просьбой оценить их деятельность.

«Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и выберите варианты ответов. Также есть возможность дописать свой ответ в свободной строке», — пишет Петросовет.

Пройти опрос можно по ссылке.

Данные, полученные в ходе социологического исследования, будут использованы в дальнейшей деятельности Петрозаводского городского Совета и поспособствуют повышению эффективности работы Петросовета.

Депутаты горсовета заранее благодарят всех за участие в опросе.

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Комментарии

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Суэнвик
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Местечковый блогер
2021-12-21 17:52:02
Да нафиг надо. Лучше здесь ныть :)
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