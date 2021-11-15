Жителей Петрозаводска просят принять участие в онлайн-опросе о деятельности Петросовета

Горожанам предлагают принять участие в социологическом опросе по эффективности деятельности Петрозаводского городского Совета.
Народные избранники из Петросовета обратились к петрозаводчанам с просьбой оценить их деятельность.
«Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и выберите варианты ответов. Также есть возможность дописать свой ответ в свободной строке», — пишет Петросовет.
Пройти опрос можно по ссылке.
Данные, полученные в ходе социологического исследования, будут использованы в дальнейшей деятельности Петрозаводского городского Совета и поспособствуют повышению эффективности работы Петросовета.
Депутаты горсовета заранее благодарят всех за участие в опросе.
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