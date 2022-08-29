Жителей Петрозаводска просят сдать макулатуру

Всероссийская акция по сбору макулатуры состоится в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

На следующей неделе стартует Всероссийская акция по сбору макулатуры «Бумажный батл». Она будет проходить с 15 сентября по 15 ноября. Информацию о ней можно узнать на официальном сайте мероприятия бумбатл.национальныепроекты.рф.

«Бумажный батл» — это соревнование по сбору макулатуры, в котором может принять участие любой желающий. Участники поборются не только в количестве собранной бумаги, но и в креативе — нужно будет выложить фото и видео в социальных сетях с хештэгом #Бумбатл. Победителей ждет встреча со звездами, которые являются амбассадорами «БумБатла».

Сдать макулатуру в Петрозаводске можно в следующие организации:



— ООО «Калипсо Карелии», Лесной проспект, д. 51, корп. 3. тел.: +7 (981) 405-91-71;



— ООО «ЮВИ ПТЗ», Шуйское шоссе, 12В, тел.: 8-800-234-07-51.

«Бумажный батл» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Мероприятие нацелено на популяризацию раздельного сбора отходов и осознанного потребления. В прошлом году за две недели было собрано более 2500 тонн макулатуры.