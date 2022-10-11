Жителей Петрозаводска с опасными отходами ждут на окраине города

Петрозаводчане 27 октября могут сдать ртутьсодержащие отходы для безопасной утилизации.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, завтра, 27 октября, горожане смогут сдать опасные ртутьсодержащие отходы. Пункт приема будет открыт по адресу: Вытегорское шоссе, 82. Отходы будут принимать с 12.00 до 19.00.

Ежемесячный прием ртутьсодержащих отходов проводится только у граждан — юрлица и управляющие организации должны заключать договор на вывоз и утилизацию.

Кроме того, в мэрии напомнили, что на территории ПМУП «Автоспецтранс» принимаются отработанные шины. Сдать их можно ежедневно с 9.00 до 16.00 в специальный контейнер, установленный у проходной возле проезда Тидена. От одного человека бесплатно принимают не более четырех покрышек.