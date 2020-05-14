Жителей поселка Карелии уберегли от возможного травмирования

Администрацию поселения в Лоухском районе обязали поставить на учет опасный пожарный водоем, сообщили в прокуратуре Карелии.

На территории одного из сельских поселений района расположен никому не принадлежащий пожарный водоем, который не эксплуатируется более 30 лет и находится в полуразрушенном состоянии.

Строение ничем не огорожено, указатели, запрещающие подход к нему, отсутствуют. Из-за этого местные жители, в том числе дети, могут пострадать.

Прокуратура обязала местные власти закрыть доступ граждан к пожарному резервуару. Администрация выполнила требования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии выявила нарушения в хозяйственной деятельности школы.