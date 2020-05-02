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Жителей Салми в Карелии, где выявили очаг COVID-19, будут обследовать несколько дней

Новости. Общество
15:37, 03 Мая 2020
фото: © EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
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Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин рассказал о тестировании жителей поселка Салми, где ранее выявили очаг распространения коронавируса.

"По информации главы Салминского сельского поселения, амбулатория п. Салми прием заявок на обследование не осуществляет, в т.ч. по телефону. В настоящее время производится забор проб по спискам Роспотребнадзора. Обследование жителей п. Салми будет проводиться в течение пяти суток, за это время многие жители поселка будут проверены", - написал Дмитрий Трошин в соцсети.

Напомним, на 3 мая диагноз COVID -19 был подтвержден еще у троих жителей поселка Салми в Питкярантстком районе. Все они из одного круга контактов. Таким образом, число инфицированных в этом небольшом поселке увеличилось до 8 человек. Накануне Минздрав Карелии отправил в Салми бригаду медиков.

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