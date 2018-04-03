Жителей России через месяц ждет очень короткая рабочая неделя

Всего два дня будем трудиться в первую неделю мая.

Рабочая неделя, которая продлится всего два дня, ждет россиян через месяц, об этом напоминает Ren.TV со ссылкой на Роструд. В честь Первомая страна будет отдыхать четыре дня подряд - с 29 апреля по 2 мая включительно.

Правда, перед этим придется поработать в субботу 28-го. Однако во время празднования Дня Победы 9 мая никаких переносов не будет: праздник приходится на середину недели, так что 7, 8, 10 и 11 число станут трудовыми буднями.

В июне в связи с празднованием Дня России будет три выходных - с 10 по 12 июня.