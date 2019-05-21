Жителей Соломенного опять оставят без электричества

На нескольких улицах в Соломенном на этой неделе будет временное отключаться электричество, сообщили в администрации Петрозаводска.

Отключение электроэнергии предусмотрено в период с 20 по 24 мая с 10.00 до16.00 на улицах Лесопильной, Пролетарской, Пришвина, Прибрежной, 23 мая с 12:00 до14:00 - на улицах Пролетарской и Лесопильной.

Временные неудобства связаны с плановым производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".