Жителей столицы Карелии приглашают на Парад семьи

Праздничное шествие вдоль Онежской набережной будет посвящено Всероссийскому дню семьи, любви и верности, сообщили в администрации Петрозаводска.

Парад семьи в Петрозаводске пройдёт уже в четвёртый раз. Добрую традицию ежегодно 8 июля собирать вместе дружные и счастливые семьи поддержат во многих городах нашей страны. Дата проведения мероприятия выбрана не случайно, ведь с 2008 года 8 июля отмечается в России как День семьи, любви и верности.

В праздничном шествии вдоль набережной Онежского озера примут участие молодые супруги, будущие родители, многодетные семьи, почтенные супруги со стажем и другие семьи. Как всегда, парад украсит колонна красочно оформленных колясок с малышами.

"Мы предлагаем жителям Карелии сделать Парад семьи по-настоящему массовым, ярким и красивым, чтобы подрастающее поколение воспитывалось на нравственных идеалах, суть которых - истинные понятия о настоящей любви и верности, бережное и ответственное отношение к семье и материнству, сохранение своих традиций. Подготовьте девиз своей семьи, расскажите о своей семейной традиции, оденьтесь в едином стиле, который будет только у вашего семейства. И не забывайте, что символ праздника – ромашка!" - говорится в обращении организаторов мероприятия.

Чтобы принять участие в шествии, нужно до 00.00 7 июля зарегистрироваться в группе "Парад семьи" в социальной сети "ВКонтакте".