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Новости. Происшествия
12:14, 03 Января 2019
фото: pixabay.com

Жители более 20 населенных пунктов Карелии остались без света

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В Минстрое Карелии обещают устранить повреждения на электросетях в течение сегодняшнего дня.

По данным Министерства строительства, жилищного хозяйства и энергетики региона, по состоянию на 3 января более 20 населенных пунктов республики остаются без электроснабжения. Причина - сложные погодные условия, мокрый снег.

За вчерашние сутки было восстановлено электроснабжение более 30 населенных пунктов, в которых проживают свыше 7000 человек.

"По всем повреждениям ведутся работы, ориентировочный срок устранения 3 января", - сообщили в Минстрое республики.

По вопросам отключения электроэнергии можно обращаться по телефонам:

1. Петрозаводский городской округ (8142) 78-49-41, 051
2. Пудожский муниципальный район (81452) 5-27-00
3. Сортавальский муниципальный район (81430) 4-70-00
4. Пряжинский муниципальный район (81456) 3-21-90
5. Олонецкий муниципальный район (81436) 4-12-40
6. Муезерский муниципальный район (81455) 2-11-58
7. Костомукшский городской округ (81459) 5-23-35
8. Суоярвский муниципальный район (81457) 5-14-98
9. Беломорский муниципальный район (81437) 5-42-90
10. Кондопожский муниципальный район (81451) 7-98-75
11. Калевальский муниципальный район (81454) 4-11-05
12. Прионежский муниципальный район (8142) 57-84-42
13. Лоухский муниципальный район (81439) 5-10-57, 5-26-66
14. Кемский муниципальный район (81458) 5-46-97, 5-45-63
15. Лахденпохский муниципальный район (81450) 2-23-50, 2-24-98
16. Медвежьегорский муниципальный район (81434) 5-90-36
17. Питкярантский муниципальный район (81433) 4-34-37, 4-38-97
18. Сегежский муниципальный район (81431) 4-03-73, 4-32-44

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