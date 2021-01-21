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Жители "деревяшек" в Петрозаводске 11 дней сидят без воды

Новости. Общество
10:39, 22 Января 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Жители деревянных домов на улице Луначарского остались без водоснабжения из-за аварий на внутридомовых сетях.

В редакции "Столицы на Онего" обратились петрозаводчане, которые уже 11 дней сидят без воды.

"В доме №49 по улице Луначарского и во многих других деревянных домах с 10 января отсутствует вода в квартире, трубы в подвале замерзли и не утеплены. Где-то прорвало и все заледенело. Кто-то из соседей держит кран с водой постоянно открытым, чтобы трубы также не замерзли", - рассказали читатели.

Жители "деревяшек" обращались несколько раз в управляющую компанию ПетроГИЦ и ЕДДС,  но воды в домах по-прежнему нет.

"21 января в приемной Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону сказали, что управляющая компания ПетроГИЦ проблему обещали решить до субботы, 23 января, до потепления и плюсовой температуры, так как замерзшие трубы могут лопнуть. Со слов специалиста по информации ПетроГИЦ на начало недели оставалось более 60 домов. Допустимо ли решать проблему с водоснабжением в Петрозаводске в течение двух недель, когда на улице было до -27?" – возмущаются петрозаводчане.

Ранее сообщалось, около 500 жителей Карелии до сих пор сидят без воды из-за аварий на водопроводах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lucky Guy
2021-01-22 12:07:55
Постоянный или очередной прорыв
Сеня
2021-01-22 11:48:11
Хм . Зато у " Михаила Ивановича" в Геленджике всё зашибись и даже лучше .
Leopol'd
2021-01-22 11:42:59
https://stolicaonego.ru/news/avarii-budut-prodolzhatsja-v-parlamente-schitajut-rajony-karelii-nesposobnymi-spravitsja-s-zhkh/

Так что, пора неуд Мирошник? Или правительству РК пора срочно "прикрыть" свою ставленницу.
Беня
2021-01-22 11:34:35
Чесно говоря я не понял шо на фотке нарисовано. Это такое в деревяшках на "Луне"?
Off
2021-01-22 11:25:42
Уверен , что все обитатели этих трущоб , осенью пойдут и проголосуют единогласно за ПЖиВ . Потому что виноваты Байден и Обама, это они перекрыли воду .
Вася
2021-01-22 11:27:51
Off, 90 %.
Вася
2021-01-22 11:17:51
Для спуска к пляжу построен специальный тоннель внутри горы, посередине которого есть дегустационная комната.
Вася
2021-01-22 11:16:50
Помимо прочего там находятся кинотеатр, бассейн, сауны, читальня, музыкальная гостиная, кальянная, винный погреб и казино.
Сеня
2021-01-22 11:55:29
Вася, про шест для стриптиза и подземное хоккейной поле позабыл и
бесполётную зону .
Вася
2021-01-22 11:08:20
Напрасно Россия ждёт жизни иной,
Кто скажет иначе – лукавит,
врунофф
2021-01-22 11:05:49
Оффнутый с дивана скоординирует
nae
2021-01-22 10:54:41
Жителей "деревяшек" уже давно "списали" в неперспективных. Какой смысл тратиться на поддержание этих ветхих домов? Денег с жильцов не заработать. Имеем в полный рост принцип экономической целесообразности - зачем заниматься тем, что прибыли не приносит? Все остальное, например, что это же люди, такие же граждане, как и все остальные и имеют те де права в расчет не берутся, потому что "они не вписались в рынок", т.е. сами виноваты. "Мы вас жить в этом жилье не просили".
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