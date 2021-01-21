Жители "деревяшек" в Петрозаводске 11 дней сидят без воды

Жители деревянных домов на улице Луначарского остались без водоснабжения из-за аварий на внутридомовых сетях.

В редакции "Столицы на Онего" обратились петрозаводчане, которые уже 11 дней сидят без воды.

"В доме №49 по улице Луначарского и во многих других деревянных домах с 10 января отсутствует вода в квартире, трубы в подвале замерзли и не утеплены. Где-то прорвало и все заледенело. Кто-то из соседей держит кран с водой постоянно открытым, чтобы трубы также не замерзли", - рассказали читатели.

Жители "деревяшек" обращались несколько раз в управляющую компанию ПетроГИЦ и ЕДДС, но воды в домах по-прежнему нет.

"21 января в приемной Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону сказали, что управляющая компания ПетроГИЦ проблему обещали решить до субботы, 23 января, до потепления и плюсовой температуры, так как замерзшие трубы могут лопнуть. Со слов специалиста по информации ПетроГИЦ на начало недели оставалось более 60 домов. Допустимо ли решать проблему с водоснабжением в Петрозаводске в течение двух недель, когда на улице было до -27?" – возмущаются петрозаводчане.

Ранее сообщалось, около 500 жителей Карелии до сих пор сидят без воды из-за аварий на водопроводах.