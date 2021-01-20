Около 500 жителей Карелии до сих пор сидят без воды из-за аварий на водопроводах

Власти Карелии сообщили официальные данные о числе жителей республики, у которых по-прежнему нет воды после заморозки водопроводов.

По официальным данным правительства утром в четверг, в Карелии вода не поступала в квартиры 490 жителей республики, проживающих в Питкяранте и поселке Рабочеостровск Кемского района. Об этом сообщила вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина в ходе выступления в Заксобрании Карелии 21 января.

"По Рабочеостровску - шесть домов, 42 жителя на семь часов. А по Питкяранте - шесть домов, 448 жителей. Это на семь часов утра", - заявила Чебунина.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Сообщалось, что в Рабочеостровске необходимо отремонтировать два участка водопровода.

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Питкяранте произошло также 14 января. В Питкяранте также был введен режим ЧС. 19 января власти Карелии заявили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте. Однако местные жители сообщали, что некоторые объекты по-прежнему находятся без воды.