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Более десяти домов в Питкяранте до сих пор остаются без воды

Новости. Общество
07:50, 21 Января 2021
фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka
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Несмотря на сообщения властей Карелии о возобновлении водоснабжения Питкяранты после аварии на сетях, более десятка жилых зданий, а также Городской музей остаются без воды, рассказывают жители.

Как сообщают городские активисты в паблике "Нетипичная Питкяранта", "даже обозначенные Минстроем дома до сих пор остаются без водоснабжения".

"Что уж говорить о домах и целых неблагоустроенных кварталах, где жители отчаялись дождаться разморозки колонок. Весной само растает - наверное, решили в нашей администрации".

По информации, которую общественники собрали по городу, список "обезвоженных" домов по состоянию на вечер 20 января выглядит так: №№ 18, 19, 21, 29, 33, 48, 50, 52 и 40 (офисное здание) по ул. Ленина; дом № 5 по ул. Победы. Екимова д.1, Горького д.29, а также Городской музей. Сотрудники музея ходят на колонку за водой на ул. Горького д.1.

Напомним, 20 января холодное водоснабжение в Питкяранте, где произошла авария на сетях, было восстановлено. Для этого построили новый участок водопровода. По информации главы Минстроя Виктора Россыпнова, без воды на сегодняшний день остаются жители пяти домов, где возникли проблемы на внутренних сетях.

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