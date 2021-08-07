Жители деревни Карелии, где снимали фильм «А зори здесь тихие», обеспокоены загрязнением озера Сямозеро

Обращение местных жителей к республиканским властям пошло «гулять» по министерствам и ведомствам.

Жители деревни Сяргилахта Пряжинского района обеспокоены загрязнением озера Сямозеро в окрестностях этого уголка Карелии, известного всей стране по съемкам фильма «А зори здесь тихие». К берегу прибило густую маслянистую пленку, которую местные активисты сняли на фото и видео. Ее появление деревенские жители связывают с деятельностью форелеводческого хозяйства, расположенного в Сяргилахте.

Общественники обратились в республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства, но это обращение было перенаправлено в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства. А это ведомство переслало жалобу жителей Сяргилахты в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора, которое, в свою очередь, отправило ее в СЗТУ Росрыболовства, Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора и Минприроды Карелии.