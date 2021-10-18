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Жители деревни на севере Карелии задыхаются от пыли, а республиканские власти успокаивают их обещаниями

Новости. Общество
10:21, 18 Октября 2021
фото: https://vk.com/vuonnini

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Население Войницы два года пытается добиться от карельских чиновников работ по обеспыливанию деревенской дороги, по которой возят лес.

Жителям старинной карельской деревни Войница не удалось добиться от республиканских властей проведения работ по обеспыливанию дороги, которая проходит через этот населенный пункт. Напомним, еще летом жители Войницы направили обращения в управление автомобильных дорог и главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой вмешаться в ситуацию с движением лесовозов через деревню. Люди пожаловались на пыль, которую поднимают тяжелые грузовики. Деревенских жителей беспокоит и то, что лесовозы проносятся по Войнице на большой скорости, создавая угрозу и для пешеходов, и для других машин.  

В прошлом году управление автомобильных дорог Карелии пообещало установить в деревне дорожные знаки, ограничивающие скорость движения и даже заасфальтировать центральную дорогу при наличии на это бюджетных средств. Но обещанный асфальт в Войнице так и не появился.


Фото жителей Войницы

Как рассказали местные активисты, в конце июля нынешнего года управление автомобильных дорог Карелии вновь сообщило жителям Войницы, что оно выполнит работы по асфальтированию центральной дороги деревни «при условии выделения денежных средств». Однако после повторного запроса выяснилось, что у управления опять нет денег ни на асфальтирование, ни на работы по обеспыливанию.

«В календарном графике выполнения объемных видов работ на территории Калевальского района на 2021 год работы по обеспыливанию автодороги «Войница-Вокнаволок-Костомукша» в пределах населенного пункта деревня Войница не предусмотрены, – говорится в официальном ответе управления. – В настоящее время, учитывая предстоящее наступление осеннего периода и прогноз погоды на территории Калевальского района, вносить изменения в календарный график выполнения объемных работ в части включения работ по обеспыливанию деревни Войница нецелесообразно».

Не помогло жителям деревни и обращение к спикеру карельского парламента Элиссану Шандаловичу. По его словам, Законодательное собрание Карелии попросило министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергея Шебекина решить вопрос о направлении в 2022 году бюджетных средств на асфальтирование дороги в Войнице, но все, что мог сообщить спикер парламента деревенским жителям, это то, что «депутаты продолжат контроль за разрешением этого вопроса».   

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Комментарии

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Кир
2021-10-18 12:15:02
Спикер тоже хорош. Предал свою профессию. Какой он хозяйственник и законодатель? Никакой. Также как и Хейфец.
Изя
2021-10-18 13:11:02
Кир, лубимчики ???))) :)
Русский
2021-10-18 11:31:21
В подобных случаях я всегда обращаюсь к фрау слабуновой. И она всегда помогает. Фломастерами и бумагой для протестных плакатиков.. Но сейчас ей недосуг, ибо галя и вася.
Гость
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