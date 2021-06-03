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Жители старинной карельской деревни задыхаются от «пыльных бурь»

Новости. Общество
12:25, 04 Июня 2021
фото: https://vk.com/vuonnini

Через деревню Войница на севере Карелии проходит маршрут лесовозов.

Жители старинной карельской деревни Войница направили обращения в республиканское управление автомобильных дорог и главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой вмешаться в ситуацию с движением лесовозов через этот населенный пункт. По словам деревенских жителей, они задыхаются от пыли, которую поднимают тяжелые грузовики. Людей беспокоит и то, что лесовозы проносятся по Войнице на большой скорости, создавая угрозу и для пешеходов, и для других машин.  

В прошлом году управление автомобильных дорог Карелии пообещало установить в деревне дорожные знаки, ограничивающие скорость движения и даже заасфальтировать центральную дорогу при наличии на это бюджетных средств. Но ни асфальт, ни дорожные знаки в Войнице так и не появились.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-04 13:01:48
Угу. Мы такие хотим наслаждаться научно техническим прогрессом с айфонами. Но чтобы пыль и вонь была в подмосковье, а нам льготы , ибо малая народность , конституционное право имеем на калитки и сарафаны . И песни у нас тоже хорошие
кир
2021-06-04 14:52:24
Урбанист, кот полностью с тобой согласен, прочитал и потерся о мою ногу.))
Гость
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