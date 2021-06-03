Жители старинной карельской деревни задыхаются от «пыльных бурь»

Через деревню Войница на севере Карелии проходит маршрут лесовозов.

Жители старинной карельской деревни Войница направили обращения в республиканское управление автомобильных дорог и главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой вмешаться в ситуацию с движением лесовозов через этот населенный пункт. По словам деревенских жителей, они задыхаются от пыли, которую поднимают тяжелые грузовики. Людей беспокоит и то, что лесовозы проносятся по Войнице на большой скорости, создавая угрозу и для пешеходов, и для других машин.

В прошлом году управление автомобильных дорог Карелии пообещало установить в деревне дорожные знаки, ограничивающие скорость движения и даже заасфальтировать центральную дорогу при наличии на это бюджетных средств. Но ни асфальт, ни дорожные знаки в Войнице так и не появились.