Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере

В Суйсари Прионежского района Карелии прошел народный сход, на котором жители выступили против размещения форелевого хозяйства вблизи деревни на Онежском озере.

Публичные слушания по поводу размещения форелевого хозяйства в проливе, разделяющем часть деревни и остров Суйсарь, прошли накануне. Местные жители и владельцы дачных и земельных участков деревни Суйсарь Заозерского поселения целый час на морозе доказывали владельцам ООО "Акварус Онего", что не хотят возвращения форелевого хозяйства и выступают против возрождения фермы у берегов Суйсари.

Репортаж о слушаниях появился в группе "Суйсарь – райский уголок", которая объединяет местных жителей.



"Против! Против! – выкрикивали участники народного схода. – Уходите отсюда!".

В итоге 90 голосов "против" и только один "за" (это был голос представителя фирмы, которая и планирует открыть здесь форелевое хозяйство).

Кроме публичных слушаний, местные жители собрали подписи под обращением к главе Заозерского поселения Татьяне Шалопановой, в котором написали, что предыдущий опыт разведения рыбы сказался на состоянии воды в озере. - ее стало невозможно не только пить, но и использовать для хозяйства, - поэтому они выступают категорически против организации фермы по выращиванию рыб лососевых пород (форели) на Онежском озере, в проливе Суйсари.