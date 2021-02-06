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Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере

Новости. Общество
14:52, 07 Февраля 2021
фото: Максим Гаврилин / Суйсарь - райский уголок / https://vk.com/club202277991
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В Суйсари Прионежского района Карелии прошел народный сход, на котором жители выступили против размещения форелевого хозяйства вблизи деревни на Онежском озере.

Публичные слушания по поводу размещения форелевого хозяйства в проливе, разделяющем часть деревни и остров Суйсарь, прошли накануне. Местные жители и владельцы дачных и земельных участков деревни Суйсарь Заозерского поселения целый час на морозе доказывали владельцам ООО "Акварус Онего", что не хотят возвращения форелевого хозяйства и выступают против возрождения фермы у берегов Суйсари.

Репортаж о слушаниях появился в группе "Суйсарь – райский уголок", которая объединяет местных жителей.

"Против! Против! – выкрикивали участники народного схода. – Уходите отсюда!".

В итоге 90 голосов "против" и только один "за" (это был голос представителя фирмы, которая и планирует открыть здесь форелевое хозяйство).  

Кроме публичных слушаний, местные жители собрали подписи под обращением к главе Заозерского поселения Татьяне Шалопановой, в котором написали, что предыдущий опыт разведения рыбы сказался на состоянии воды в озере. - ее стало невозможно не только пить, но и использовать для хозяйства, - поэтому они выступают категорически против организации фермы по выращиванию рыб лососевых пород (форели) на Онежском озере, в проливе Суйсари.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-02-07 15:14:26
Собрались плотной толпой и все без масок.
Off
2021-02-07 16:03:16
врунофф, народ прозревает..погонят вас скоро ссанными тряпками ..вдоль берега :)
Гость
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