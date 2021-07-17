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Жители деревни в Карелии вынуждены ходить по улицам в масках из-за дыма лесного пожара (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:55, 18 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Лесной пожар сегодня утром продолжал полыхать недалеко от деревни Кончезеро в Карелии.

Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего».

Из-за дыма, которым заволокло улицы, местные жители надевают смоченные водой маски.

Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС. 

Накануне на территории Карелии было обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара.

Об этом сообщили помошник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев.

«Жаркая погода не дает личному составу подразделений МЧС возможности расслабиться, горячее время сейчас у нас в буквальном смысле», — рассказал он.

Сергей Шугаев сообщил, что сотрудники карельского МЧС переведены на усиленный режим работы. Республиканские силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работают в режиме повышенной готовности. В Суоярвском районе они работают в режиме чрезвычайной ситуации. «Там положение стабилизировано, была проведена частичная эвакуация жителей. Дома не сгорели, все живы», — заявил Шугаев.

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