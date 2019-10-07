Жители дома в Петрозаводске возмущены капремонтом крыши в снег и дождь (ФОТО)

Подрядчик капитально ремонтирует кровлю многоквартирного дома по улице Пограничной в непогоду.

Жители дома №6 по улице Пограничной разместили в паблике "Подслушано в ПТЗ" фото работ по укладке кровельного покрытия на крыше их многоэтажки. В минувшую субботу, когда мокрый снег лежал на кровле, подрядная организация, нанятая управляющей компанией, занималась ремонтом. Стоимость капремонта кровли - 535 тыс. рублей. Все работы управляющей компанией должны быть завершены до 30 сентября.

"Специалисты города или соответствующие надзорные органы в области строительства, технического надзора и безопасности проведения работ, подскажите, так делать капремонт допустимо?" - спрашивают авторы фотографий.

Петрозаводчане сообщили в паблике также, что представители подрядчика еще и сбрасывали лопатами мокрый снег с крыши на придомовую территорию. Внизу не было ни ограждения опасной зоны, ни расставленных дежурных для обеспечения безопасности людей.