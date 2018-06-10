Жители Финляндии посетили места захоронения рунопевцев в Карелии

Глава администрации Суоярвского района Олег Болгов рассказал о ежегодном мероприятии в поселке Суйстамо, которое проходит совместно с финским обществом "Суйстамо" в рамках приграничного сотрудничества.

"Более 150 граждан Финляндии посетили места захоронения, возложили цветы на кладбище рунопевцев и присутствовали на концерте в здании Никольского храма. В приветственном слове выразил намерения сохранять и беречь нашу общую историю, а также передал продукцию ООО "Мама Карелия", которая производится и собирается , в том числе, в местах неподалеку от поселка", - написал Олег Болгов "ВКонтакте".

"Немногие знают, что первые упоминания о Суйстамо (с финского - дельта)относятся к XVI веку. В 1844 году в Суйстамо была построена деревянная Никольская церковь (арх. Карл Людвиг Энгель). Первоначально здание, выполненное в стиле классицизм, имело колокольню, которая не сохранилась до наших дней. На старом приходском кладбище Суйстамо расположены могилы рунопевца Иивана Онойла и плакальщицы Матьо Платтонен. Двоюродные брат и сестра — представители рунопевческого рода Сотикайнен, ведущего своё начало от Сотика из Лоймола", - сказал он.

Общее число жителей Суйстамо в довоенные годы составляло почти 10 000 человек, отметил Олег Болгов.

Онойла— исполнитель рун и заговоров. Приобрёл известность после выступления на фольклорном празднике в Сортавале в 1896 году. Он умер в 1924 году.

Платтонен — исполнительница свадебных и похоронных причитаний, а также рун. От неё было записано более 20 заговоров. В 1906 году выступала на фольклорном празднике в Сортавале. С приходом Суйстамо также связано имя рунопевца Петри Шемейкка, получившего известность после выступления на фольклорном празднике в Хельсинки в 1900 году. Его виртуозную игру на кантеле тогда высоко оценил финский композитор Ян Сибелиус. Он же послужил прототипом для Памятника рунопевцам Карелии, установленного на площади Вяйнемёйнена в Сортавале в 1935 году, в честь столетия со дня первого издания Калевалы. Платтонен умерла в 1928 году.