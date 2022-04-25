Жители города бумажников в Карелии увидят «Ледокол»

Благотворительный хоккейный турнир пройдет в Кондопоге.

Как сообщили в Минспорта Карелии, благотворительный хоккейный турнир «Ледокол» пройдет в ледовом дворце Кондопоги с 5 по 7 мая. Соревнования состоятся в рамках программы поддержки любительского спорта в сельской местности и малых городах Карелии, а также в рамках программы «Спорт-Село»

Собранные на продаже билетов средства помогут развитию детского спорта в селениях и поселках республики.

Всего в турнире примут участие 22 команды: 9 мужских, 10 детских и 3 женские из Петрозаводска, Кондопоги, поселка Шуя, Костомукши, и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что хоккеисты из Карелии в этом году впервые выступят в Молодежной хоккейной лиге.