Жители города в Карелии возмущены сносом живописной сосны (ФОТО)

В Питкяранте рабочие уничтожили сосну, которая украшала городскую площадь.

В Питкяранте, на городской площади, рабочие спилили все ветви у старой сосны. Крона дерева уничтожена, на месте в настоящее время остался только ствол. Фото предоставлено в редакцию читателем «Столицы на Онего».

Действия рабочих возмутили местных жителей. По имеющейся информации, сосне на городской площади Питкяранты могло быть порядка 50 лет.

«Кому она помешала?! Красотка такая стояла на площади!», — заявляет автор фото.